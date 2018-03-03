Многодетная семья из Воронежской области назвала ребенка Россией

09:42 03 марта 2018 0

Необычное имя досталось шестому ребенку в семье Фото: Алексей Балашов © URA.RU

Многодетные родители Шишкины из Воронежской области назвали своего ребенка Россией. Девочка родилась в феврале этого года.

С рождением шестого ребенка Николая и Наталью Шишкиных поздравили работники отдела ЗАГС Подгоренского района, а также представители женского совета, депутаты и пресса. Об этом сообщает «Newinform».

Мать семейства Наталья получила благодарность за самоотверженный труд в воспитании детей. Членам семейства вручили сувениры и подарки.