Аршавин удивился, что Кокорин и Мамаев быстро смогли найти работу после тюрьмы

По мнению Андрея Аршавина, ситуация с освободившимися футболистами выглядит удивительно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший игрок сборной России по футболу считает странным тот факт, что вышедшие из тюрьмы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сумели так быстро найти себе работу после освобождения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я рад и за Сашу [Кокорина], что он нашел работу, и за Пашу [Мамаева]. Думаю, он поможет „Ростову“. Интересное наблюдение: обычно люди не могут найти работу, когда выходят из тюрьмы, а здесь за ними очередь. Это говорит об уровне других российских футболистов. Они целый год ели „Доширак“, печеньки, час гуляли всего в день, а за ними реально очередь», — отметил экс-полузащитник национальной сборной.

Ранее Павел Мамаев, от которого отказался ФК «Краснодар», заключил двухлетний контракт с футбольным клубом «Ростов» (до этого он вел переговоры с московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», однако достичь договоренности с этими командами ему в итоге так и не удалось). Александр Кокорин же продлил соглашение с питерским «Зенитом», однако выступать за него он сможет лишь со следующего года. Пока же нападающий тренируется с «Зенитом-2», который в данный момент выступает в третьем по силе дивизионе страны.

17 сентября Мамаев и Кокорин вышел на свободу из колонии по условиям условно-досрочного освобождения, напоминает RT.