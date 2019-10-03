В России вынесут первое наказание за курение на балконе

Жителя Ставрополья могут наказать за пожар на балконе Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Житель Ставрополья может стать одним из первых, кого оштрафуют за пожар, возникший после курения на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

«Площадь пожара на балконе составила 0,5 квадратного метра», — приводит РИА «Новости» слова сотрудника пресс-службе. Уточняется, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако курильщик может стать первым жителем России, кого накажут по новым противопожарным правилам.

Ранее «URA.RU» писало, что с 1 октября закон «о запрете курения на балконах» вступил в силу. Поправки направлены на то, чтобы россияне не устраивали пожары из-за открытого огня. Под определение «открытый огонь» попадают свечи, мангал и зажженная сигарета. Однако позже в МЧС уточнили, что курить на балконах можно, но так, чтобы не возникла угроза пожара, передает «Национальная служба новостей».