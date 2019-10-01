Закон «о запрете курения на балконах» вступил в силу

Новые правила пожарной безопасности, запрещающие разводить огонь на балконах, начали действовать в России. Теперь россиянам нельзя разжигать костры на лоджиях и балконах жилых помещений.
С 1 октября в России вступает в силу новый закон о запрете разведения открытого огня на балконах квартир, общежитий, гостиниц, передает «
Ранее сообщалось, что запрет накладывается и на курение, однако в МЧС уточнили, что курить можно, если при этом не возникает угрозы возникновения пожара. Но если действия курильщика приведут к возгоранию, он буден привлечен к ответственности, напоминает «