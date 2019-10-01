Закон «о запрете курения на балконах» вступил в силу

В россии начали действовать новые правила о разведении огня на балконе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые правила пожарной безопасности, запрещающие разводить огонь на балконах, начали действовать в России. Теперь россиянам нельзя разжигать костры на лоджиях и балконах жилых помещений.

С 1 октября в России вступает в силу новый закон о запрете разведения открытого огня на балконах квартир, общежитий, гостиниц, передает « Царьград ». Так, за сам факт нарушения правил могут выписать штраф на сумму до трех тысяч рублей. Если же на балконе возникнет пожар, то заплатить придется штраф до пяти тысяч рублей.