30 сентября 2019

Закон «о запрете курения на балконах» вступил в силу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом с проблемными балконами. Челябинск., балкон, курильщик
В россии начали действовать новые правила о разведении огня на балконеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые правила пожарной безопасности, запрещающие разводить огонь на балконах, начали действовать в России. Теперь россиянам нельзя разжигать костры на лоджиях и балконах жилых помещений.

С 1 октября в России вступает в силу новый закон о запрете разведения открытого огня на балконах квартир, общежитий, гостиниц, передает «Царьград». Так, за сам факт нарушения правил могут выписать штраф на сумму до трех тысяч рублей. Если же на балконе возникнет пожар, то заплатить придется штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что запрет накладывается и на курение, однако в МЧС уточнили, что курить можно, если при этом не возникает угрозы возникновения пожара. Но если действия курильщика приведут к возгоранию, он буден привлечен к ответственности, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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