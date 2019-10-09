Генерал ФСБ в отставке раскрыл методы работы российских спецслужб

У России есть отряды, занимающиеся дестабилизацией обстановки Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Данные западной разведки о том, что в составе ГРУ есть секретное подразделение, занимающееся дестабилизацией ситуации в Европе, не соответствуют действительности. Об этом «URA.RU» рассказал историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный.

Специалист пояснил, что во времена СССР подобные подразделения действительно были в составе ГРУ и КГБ. «По Западной Европе работали специальные группы, которым предписывалось в случае начала войны дестабилизировать обстановку в стране», — поделился Малеванный. Однако в 2010 году президент Владимир Путин провел реформу ГРУ, и вся структура, перешедшая в ведение Минобороны, стала предназначена для работы только на территории РФ.

При этом, по словам эксперта, у России есть подразделения, занимающиеся дестабилизацией ситуации в других странах, однако они подконтрольны не ГРУ, а другим спецслужбам. «Эти мероприятия проводятся любой страной мира, в том числе и у США есть такие спецслужбы. При ЦРУ, например, есть два спецуправления — диверсионное и антидиверсионное, которые занимаются такими операциями на территории других стран», — заметил Малеванный.

О секретном подразделении ГРУ ранее со ссылкой на западные спецслужбы сообщила газета New York Times. Издание утверждает, что подразделение состоит из сотрудников воинской части 29155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности. Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что информация запущена, что запугать читателей «российской угрозой».