В США рассекретили спецподразделение ГРУ по «дестабилизации Европы»

Американская газета New York Times сообщила, что дестабилизацией ситуации в Европе занимается секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). Об этом изданию рассказали источники в западных спецслужбах.
Подразделение, по данным газеты, состоит из сотрудников воинской части 29155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности. Именно они, в частности, стоят за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
«Сотрудники разведки в четырех западных странах говорят, что неясно, как часто подразделение мобилизуется, и предупреждают, что невозможно знать, когда и где будут действовать его боевики», — пишет издание. Источники газеты утверждают, что это подразделение настолько секретно, что о его существовании не знают даже в других отделах ГРУ.
Помимо отравления Скрипаля, сотрудникам спецподразделения приписывают попытку госпереворота в Черногории, «кампанию по дестабилизации» в Молдавии и отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. На предпринимателя было совершено покушение в апреле 2015 года, напоминает «Национальная служба новостей». Предполагается, что его отравили тем же веществом, что и Скрипаля, а к инциденту был причастен некий агент ГРУ.