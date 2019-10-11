В России среди водителей будут искать наркоманов и хронических алкоголиков

Список заболеваний, на которые будут проверять желающих стать автомобилистами, расширят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Список заболеваний, на наличие которых проверят будущих автолюбителей, претерпел изменения.

«Сейчас в ходе медкомиссии водителя осматривают ряд врачей, включая терапевта, офтальмолога, психиатра. Теперь у нарколога гражданин будет сдавать мочу для проверки на наркотики», — пишет «Коммерсант».

Кроме того, изменены и правила проверки на алкоголь. Новая версия правил разрешает наркологам и психиатрам направлять граждан на анализ крови для определения маркера, который может указывать на хронический алкоголизм. До этого подобный тест проводился только по желанию врача, в новом станет обязательным. Анализ крови может делаться несколько дней, в связи с чем срок получения медсправки, по всей видимости, увеличится. Введение новый правил прохождения медкомиссий уже одобрили в МВД России, уточняет издание.