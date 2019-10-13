Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН

США являются главным должником по членским взносам в ООН и таким образом, пытается подорвать деятельность всемирной организации. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, которое опубликовано на сайте ведомства.
«…долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов», — приводит
По прогнозу МИД РФ, уже в ноябре ООН столкнется с финансовыми трудностями, так как вовремя не выплатили взносы в ее бюджет более 50 государств. Организация уже вводит ограничения по количеству заседаний, по расходам на электричество, кондиционирование и охрану.
В МИД отметили, что Россия своевременно оплатила все необходимые членские взносы.
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