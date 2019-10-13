12 октября 2019

Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
По прогнозу МИД РФ, уже в ноябре ООН столкнется с финансовыми трудностямиФото: Pixabay

США являются главным должником по членским взносам в ООН и таким образом, пытается подорвать деятельность всемирной организации. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, которое опубликовано на сайте ведомства.

«…долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов», — приводит RNS цитату из заявления. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон задействует финансовые рычаги, чтобы подорвать работу организации, «наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций».

По прогнозу МИД РФ, уже в ноябре ООН столкнется с финансовыми трудностями, так как вовремя не выплатили взносы в ее бюджет более 50 государств. Организация уже вводит ограничения по количеству заседаний, по расходам на электричество, кондиционирование и охрану.

В МИД отметили, что Россия своевременно оплатила все необходимые членские взносы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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