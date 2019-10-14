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Подчиненный экс-губернатора Богомолова будет давать советы по управлению госимуществом Зауралья. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники Зауралья Курган, дубровских александр
Александр Дубровских возглавил общественный совет при департаменте имущественных отношенийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Александр Дубровских возглавил общественный совет при этом департаменте.

«Состоялось заседание вновь утвержденного общественного совета при департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области. Председателем избран Дубровских Александр Васильевич», — сообщается на официальном сайте департамента. В состав совета вошли восемь человек. Заместителем Дубровских избран председатель правления Курганского реготделения «Российского общества оценщиков» Владислав Ломакин.

В соответствии с повестками заседаний предыдущего состава общественного совета, на его рассмотрение чаще всего выносилось обсуждение проектов постановлений правительства и других документов, разработкой которых занимается департамент. Также его члены обсуждали законодательство по обращению с госимуществом и земельными ресурсами.

Дубровских работал в органах по управлению госимуществом Курганской области с начала 90-х годов прошлого века. С 2007 года и до отставки губернатора Олега Богомолова руководил департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. В мае 2014 года новый глава Зауралья Алексей Кокорин отправил в отставку чиновника, которому на тот момент исполнилось 65 лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший заместитель Богомолова Николай Болтнев возглавил общественный совет при департаменте экономического развития Зауралья.

Александр Дубровских (третий справа) будет давать советы новому руководителю департамента Ларисе Галченко (в центре фото)
Фото: dizo.kurganobl.ru

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