Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Александр Дубровских возглавил общественный совет при этом департаменте.
«Состоялось заседание вновь утвержденного общественного совета при департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области. Председателем избран Дубровских Александр Васильевич», — сообщается на официальном сайте департамента. В состав совета вошли восемь человек. Заместителем Дубровских избран председатель правления Курганского реготделения «Российского общества оценщиков» Владислав Ломакин.
В соответствии с повестками заседаний предыдущего состава общественного совета, на его рассмотрение чаще всего выносилось обсуждение проектов постановлений правительства и других документов, разработкой которых занимается департамент. Также его члены обсуждали законодательство по обращению с госимуществом и земельными ресурсами.
Дубровских работал в органах по управлению госимуществом Курганской области с начала 90-х годов прошлого века. С 2007 года и до отставки губернатора Олега Богомолова руководил департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. В мае 2014 года новый глава Зауралья Алексей Кокорин отправил в отставку чиновника, которому на тот момент исполнилось 65 лет.
Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший заместитель Богомолова Николай Болтнев возглавил общественный совет при департаменте экономического развития Зауралья.