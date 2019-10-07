Бывший курганский вице-губернатор будет решать экономические проблемы в регионе

Николай Болтнев 5 лет был замом Олега Богомолова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-чиновник времен первого губернатора Курганской области Олега Богомолова Николай Болтнев возглавил общественный совет при департаменте экономического развития Зауралья. Об этом «URA.RU» сообщила сотрудник департамента Вера Марусина.

«Члены общественного совета могут участвовать в решение важных экономических вопросов, помогать советом. Ряд решений департамент даже обязан согласовать с общественниками», — пояснила Марусина. Общественный совет обновился в связи с тем, что истекли полномочия прежнего состава. Кандидаты заранее подавали документы, их рассматривала и утверждала Общественная палата.

Согласно приказу, размещенному на сайте департамента, в совете всего утверждено шесть человек, в том числе менеджер детской общественной организации «Открытый мир» Лилия Маслова, член Союза журналистов России Павел Овсянников и индивидуальный предприниматель Евгений Пестерев.

Николай Болтнев занимал должность заместителя губернатора — директора департамента экономического развития, торговли и труда с 2009 по 2014 год. Экс-чиновник принял участие в создании Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года. Также занимался вопросами поддержки малого и среднего бизнеса.