Какую новогоднюю ель установят в Кремле

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны. Дерево срубили накануне и в воскресенье вечером доставят в Кремль, сообщает ТАСС.
«В середине дня 15 декабря специальный автопоезд с елкой начнет движение из Можайского округа Московской области в сторону Кремля, куда прибудет уже вечером», — отметила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. Дерево установят на Соборной площади Кремля. Чтобы нарядить его, рабочие потратят несколько дней.
Сообщается, что живую ель выбирали по строгим стандартам Кремля. Дереву 90 лет — это на 10 лет меньше, чем елке, которую срубили в прошлом году. В высоту главная новогодняя ель достигает 25 метров, а размах ее нижних ветвей составляет до шести метров.
Полностью наряженной елку можно будет увидеть 25 декабря. В этот день в Кремле соберутся тысячи школьников со всей России, которые будут отмечать традиционный праздник Всероссийской елки. В 2019 году его отметят в 20-й раз.
В прошлом году в качестве главной елки страны выбрали столетнее дерево высотой 27 метров. Оно простояло на Соборной площади Кремля до 18 января, напоминает телеканал «Царьград».