15 декабря 2019

Россиянин сбил насмерть двух человек в Корее

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
В Южной Корее за произошедшее россиянина могут лишить свободы на срок от 5 летФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Южной Корее россиянин сбил насмерть двух дорожных рабочих и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеканал MBC.

«Россиянин сбежал с места происшествия, но спустя три часа сам сдался полиции», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что сейчас ведется расследование.

По данным телеканала, подозреваемым является 26-летний гражданин России. В 23:55 по московскому времени (5:50 по местному) молодой человек без прав в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо решил объехать строительные заграждения на дороге. В результате он в наехал на двух дорожных рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход.

Пострадавшими оказались китайцы корейского происхождения. Их доставили в больницу, но врачам не удалось из спасти. В Южной Корее за наезд на людей и побег с места происшествия в случае смерти пострадавшего могут лишить свободы на срок от 5 лет.

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