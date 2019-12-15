Россиянин сбил насмерть двух человек в Корее

В Южной Корее россиянин сбил насмерть двух дорожных рабочих и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеканал MBC.
«Россиянин сбежал с места происшествия, но спустя три часа сам сдался полиции», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что сейчас ведется расследование.
По данным телеканала, подозреваемым является 26-летний гражданин России. В 23:55 по московскому времени (5:50 по местному) молодой человек без прав в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо решил объехать строительные заграждения на дороге. В результате он в наехал на двух дорожных рабочих, которые ремонтировали пешеходный переход.
Пострадавшими оказались китайцы корейского происхождения. Их доставили в больницу, но врачам не удалось из спасти. В Южной Корее за наезд на людей и побег с места происшествия в случае смерти пострадавшего могут лишить свободы на срок от 5 лет.