Производителям вводят новые штрафы за фальшивые ГОСТы

Треть товаров со знаком ГОСТ являются подделкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу производителей начнут наказывать рублем. Чиновники отмечают, что в стране треть товаров является подделкой.

Власти предлагают ввести за фальшивую маркировку товаров штраф до 800 тысяч рублей, сообщает газета «Известия». Предполагается, что если производитель будет выдавать не соответствующий ГОСТу товар (не соответствуюет качеству и заявленным потребительским свойствам) сделанный по нацстандарту, то его можно будет привлечь к ответственности за обман потребителей. В данном случае по Кодексу об административных правонарушенях юрлицу грозит штраф до полумиллиона рублей. Чиновники хотят ужесточить это наказание.

В Роскачестве пояснили, что маркировка товара ГОСТом является беспроигрышным маркетинговым ходом, так как среди потребителей доверие к этому знаку довольно высоко. «Нельзя допустить его обесценивания, поэтому усиление ответственности за неправомерное использование знака весьма своевременно», — считают в Роскачестве.