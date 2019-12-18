В компании Гуцериева ответили на информацию про обыски

По некоторым данным, у Михаила Гуцериева проходят обыски Фото: Пресс-служба ОАО НК «РуссНефть»

Информация telegram-каналов о том, что у миллиардера, поэта Михаила Гуцериева проходят обыски в квартире и 10 офисах не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя принадлежащей бизнесмену группы «Сафмар».

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники МВД и Следственного комитета России начали обыски дома и в офисах Гуцериева. Отмечается, что помимо квартиры поэта, обыски проходят в 10 его компаниях.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве информацию не подтвердили. В Центре общественных связей ФСБ России на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе «Сафмар» пообещали уточнить информацию.