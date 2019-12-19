Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Индексация пенсий в 2020 году превысит инфляцию в два разаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года. Также он отметил, что в 2020 году этот рост в два раза превысит инфляцию. «В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, как я сказал, сейчас 3,25%», — сказал глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет. «Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», — передает слова президента RT.

В большой пресс-конференции с Владимиром Путиным приняли участие порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени и длилась четыре с половиной часа. В ходе мероприятия президент ответил на вопрос журналиста «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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