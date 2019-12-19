Путин раскрыл, будет ли в России новая пенсионная реформа

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Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин заявил, что изменения в пенсионной системе не планируютсяФото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о новой пенсионной реформе в стране. По словам главы государства, изменений в пенсионной системе не планируется.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», — заявил Путин в ходе большой пресс-конференции. Как уточнил президент РФ, в области пенсионного обеспечения все решения уже приняты и закреплены законом. Поэтому все предложения Министерства финансов относится только к пенсионным накоплениям и речь идет только об их защите.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал о работе в рамках нацпроекта «здравоохранение».

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© Служба новостей «URA.RU»
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