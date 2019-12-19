Путин раскрыл, будет ли в России новая пенсионная реформа

Владимир Путин заявил, что изменения в пенсионной системе не планируются
Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о новой пенсионной реформе в стране. По словам главы государства, изменений в пенсионной системе не планируется.
«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», — заявил Путин в ходе большой пресс-конференции. Как уточнил президент РФ, в области пенсионного обеспечения все решения уже приняты и закреплены законом. Поэтому все предложения Министерства финансов относится только к пенсионным накоплениям и речь идет только об их защите.
Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал о работе в рамках нацпроекта «здравоохранение».