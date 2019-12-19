Владимир Путин ответил журналисту «URA.RU» Фото: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «URA.RU» Антона Ольшанникова о разнице зарплат российских врачей.

«Созданную модель [системы здравоохранения] лучше не трогать. Она постоянно развивается удовлетворительными темпами. Сейчас уровень зарплаты повыше, чем в других социальных сферах. Показатели указа 2012 года исполнены. Вы сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у обычных врачей — меньше. Нужно увеличить тариф ОМС или внутри тарифа изменить. Однако 70% и так идет на зарплату врачей. Если мы что-то изменим, то не останется денег на лекарства», — ответил Путин на вопрос журналиста «URA.RU».

По словам президента, если выходить за рамки ОМС, то все ляжет на государственный бюджет. «Это приведет к инфляции», — пояснил российский лидер. «Внутри существующей системы можно изменить ситуацию. В первую очередь, нужно изменить базовую ставку для врачей от 30 до 50%. Единый подход также нужно создать для стимулирующих выплат.

Далее президенту задали вопрос о спорте. Путин выслушал его и вернулся к вопросу журналиста «URA.RU», потому что посчитал, что не полностью на него ответил. «В рамках нацпроекта „здравоохранение“ планируется выделить 550 млрд рублей на данную сферу. Деньги в основном пойдут на основные медицинские фонды и закупку медицинской техники. Планируется приобрести 37 тысяч транспортных средств, и порядка 10 тысяч [единиц] различного оборудования. В короткий промежуток времени люди должны почувствовать изменения», — заключил глава государства.

Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени. Предполагается, что мероприятие будет длиться несколько часов.

Антон Ольшанников задает вопрос Фото: Владимир Андреев, «URA.RU»