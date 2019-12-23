22 декабря 2019

В России перечислили самые востребованные профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, продавец, сельский магазин
В стране не хватает продавцовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самой востребованной профессией в стране в этом году является продавец-кассир. Также большой спрос наблюдается на поваров и педагогов профессионального обучения. сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте труда, составившим рейтинг значимых профессий.

В десятку востребованных профессий России входят юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры, пишут «Известия». Замыкают список делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

В газете отметили, что рейтинг, представленный институтом отличается от того, что ранее опубликовало Министерство труда. Там первые позиции занимали строители, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, специалисты по социальной работе. В институге пояснили, что их рейтинг основан на использовали более широкого набора инструментов. тогда как Минтруд опирается на информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.

Уточняется, что при составлении рейтинга специалисты института опросили более 20 тысяч компаний. каждая десятая из них испытывает дефицит кадров по востребованным профессиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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