В России перечислили самые востребованные профессии

Самой востребованной профессией в стране в этом году является продавец-кассир. Также большой спрос наблюдается на поваров и педагогов профессионального обучения. сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте труда, составившим рейтинг значимых профессий.
В десятку востребованных профессий России входят юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования и медсестры, пишут «Известия». Замыкают список делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.
В газете отметили, что рейтинг, представленный институтом отличается от того, что ранее опубликовало Министерство труда. Там первые позиции занимали строители, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, специалисты по социальной работе. В институге пояснили, что их рейтинг основан на использовали более широкого набора инструментов. тогда как Минтруд опирается на информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.
Уточняется, что при составлении рейтинга специалисты института опросили более 20 тысяч компаний. каждая десятая из них испытывает дефицит кадров по востребованным профессиям.