В медицинском блоке челябинского правительства готовится новое назначение

Михаил Вербитский вернется в медицину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Михаил Вербитский после Нового года возглавит областную клиническую больницу №3. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам Вербитский. Место главврача станет вакантным после ухода с поста Олега Маханькова, который дорабатывает до конца года.

«Мне такое предложение было озвучено по линии областного минздрава, и я его принял, — заявил „URA.RU“ Вербитский. — В этой больнице я начинал свой путь в медицине, и будет приятно туда вернуться».

Вербитский работал в различных сферах медицины. До 2014 года руководил областным фондом обязательного медицинского страхования. После отставки стал главврачом горбольницы №6 в Челябинске, откуда уволился в марте 2018 года. Контракт был расторгнут по инициативе мэрии.

Маханьков уходит в отставку в разгар проверки лечебного учреждения, которую проводит Главное контрольное управление области. Ранее был уволен с поста главврача больницы в Миассе его сын Денис Маханьков. Поводом стал скандал с грязной тряпкой, которой протерли лицо пациентке. В прокуратуру переданы материалы о семейном медицинском бизнесе Маханьковых.