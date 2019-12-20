Главврач челябинской областной больницы увольняется в разгар проверки

Олег Маханьков считается одним из столпов челябинской медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Челябинской областной клинической больницы №3 Олег Маханьков заявил о намерении покинуть свой пост, который занимал около 20 лет, сообщил источник «URA.RU» в правительстве региона. Это произошло в разгар проверки, которую Главное контрольное управление (ГКУ) региона начало одновременно в ОКБ №3 и Миасской городской больнице №2. Последнюю до недавнего времени возглавлял сын Маханькова Денис.

В пресс-службе минздрава подтвердили информацию об отставке Маханькова-старшего. «Официального заявления еще нет, но он поставил в известность коллектив и министерство», — пояснили в ведомстве. Телефон Маханькова не отвечает.

По данным «URA.RU», ревизию деятельности двух лечебных учреждений — в Миассе и в Челябинске — начали одновременно. «В Миассе все уже закончилось. Областная больница более крупная, там все в самом разгаре и завершится уже в 2020 году», — пояснил источник агентства. В правительстве области и в ГКУ ход проверки не комментируют.

Денис Маханьков покинул пост главврача миасской больницы после скандала с видео, на котором пациентку «умывают» половой тряпкой. Перед этим губернатор Алексей Текслер получил информацию, что все тендеры больницы Миасса выигрывают как единственные участники коммерческие фирмы, афиллированные с матерью Дениса Маханькова, Ольгой. После этого и последовало поручение о проведении ревизии.