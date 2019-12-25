Лукашенко объяснил, почему Крым принадлежит России

Крым является российским де-факто, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства рассказал, что украинский народ никак не защищал эту территорию.
«Когда на меня начали наступать украинцы тем же летом, после Крыма, сразу в тот год, я им говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено», — приводит слова Лукашенко
Как отметил Лукашенко, очередные претензии по поводу его позиции по Крыму он выслушал на площади Верховной Рады. Президент Белоруссии добавил, что тогда спросил граждан Украины как они защищали Крым. «Сколько там украинцев погибло за эту святую, украинскую, как они говорят, землю? Тишина», — разъяснил он.
В марте 2014 года Крым вошел в состав России после проведенного там референдума. Власти Украины отказываются признавать присоединение полуострова к РФ.