Киев без Tomahawk, Украине и РФ стоит заявить о победе: что рассказали Трамп и Зеленский после встречи

Зеленский приезжал в Белый дом 17 октября Фото: пресс-служба Белого дома в соцсети X

Президент США Дональд Трамп принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, пока в России шла ночь с 17 по 18 октября. Сразу после окончания открытой и закрытой частей встречи, обе из которых суммарно продлились более двух часов, американский лидер быстро покинул свою резиденцию в Вашингтоне.

Зеленский также уехал, правда, Трамп провожать его не стал. Позднее украинский президент заявил журналистам о неких «позитивных сигналах». Американский лидер в посте в соцсети Truth Social заявил, что обеим сторонам якобы стоит «объявить о победе и прекратить боевые действия прямо сейчас». При этом после самих переговоров мало что было сказано об итогах встречи. Что рассказали переговаривавшиеся стороны — в материале URA.RU.

Молчание двух лидеров

Встреча Трампа с Зеленским продолжалась более двух часов, это дольше, чем планировалось. Два главы государства предпочли не раскрывать детали проведенных переговоров. Трамп не провожал Зеленского, это сделала начальник протокольной службы президента США Моника Краули. Позже выяснилось, что Трамп созвонился со своими европейскими партнерами. Кто именно участвовал в телефонном разговоре, не уточнялось.

Главные заявления Зеленского

По мнению Зеленского, РФ и Украина должны оставаться на тех позициях, на которых сейчас находятся. Так глава киевского режима ответил вопрос об урегулировании российско-украинского конфликта. Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин его ненавидит. И эти чувства являются взаимными. Президенты США и Украины в рамках диалога в Белом доме договорились не говорить о дальнобойных ракетных комплексах Tomahawk. По словам Зеленского, такое решение было принято из-за того, что Штаты не желают эскалации.

Что сказал Трамп о переговорах

Трамп не стал провожать Зеленского после встречи в Белом доме Фото: Официальный сайт президента Украины

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень интересной и сердечной». Свой комментарий он опубликовал в соцсети Truth Social во время брифинга украинского президента. «Я рассказал ему [Зеленскому], как я настоятельно советовал президенту Путину, что пришло время прекратить убийства и заключить сделку! <...> Пусть оба заявляют о победе <…>. Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег. Этот конфликт, который никогда бы не произошел, если бы я был президентом», — написал Трамп.