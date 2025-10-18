В Госдуме предложили упростить алгоритм получения пенсионных накоплений

Гаврилов предложил упростить механизм получения накопительной пенсии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Процедура получения пенсионных накоплений должна быть максимально упрощена, чтобы россияне могли самостоятельно распоряжаться своими средствами без необходимости прохождения сложных бюрократических процедур. Только при таком подходе накопительная часть пенсии сможет эффективно выполнять функцию поддержки пожилых людей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета ЦБ РФ Сергей Гаврилов.

«С 2014 года действует мораторий на перечисление средств на накопительную часть пенсии — вся сумма страховых взносов работодателя стала поступать на страховую пенсию. Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным. Те, кто сейчас выходит на пенсию, сталкиваются с ситуацией, когда формально накопления есть, но получить их сложно. Закон предусматривает, что накопительная пенсия может быть выплачена ежемесячно или единовременно, если размер накоплений не превышает установленного порога», — заявил Гаврилов для ТАСС.

Однако, по его словам, из-за того, что данные средства считаются частью бюджетных средств, порядок их получения требует соблюдения дополнительных процедур. Как отметил Сергей Гаврилов, негосударственные пенсионные фонды изначально создавались с целью привлечения частных инвестиций и частичного переноса ответственности за пенсионное обеспечение с государства на финансовый сектор. Однако эта концепция не получила широкого развития: значительная часть фондов была ликвидирована, некоторые были объединены, а ряд организаций лишились лицензий.

По словам парламентария, доходность инвестиций оставалась незначительной, а уровень доверия среди участников системы неуклонно снижался. После того как стало очевидно, что накопительная система не приносит ожидаемых результатов, ее функционирование фактически было приостановлено. Сейчас в данной сфере сложилась юридическая неопределенность: средства, которые формально принадлежат гражданам, невозможно получить без соответствующего решения со стороны государства, поскольку эти накопления рассматриваются как часть общего бюджета, а единовременные выплаты существенно ограничены. Сергей Гаврилов считает необходимым не допускать ситуаций, когда гражданам отказывают в выдаче накоплений под предлогом отсутствия подходящего механизма. По его мнению, требуется внедрение четкого порядка, который бы позволял гражданам получать свои накопленные средства в полном соответствии с действующим законодательством.

«Целесообразно предусмотреть упрощенный алгоритм обращения и возврата накоплений, чтобы человек мог распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Только при этом подходе накопительная часть станет реально работающим инструментом поддержки пожилых граждан», — уверен депутат. Кроме того, он подчеркнул, что государству необходимо внедрять продуманную систему инвестирования пенсионных накоплений, что позволит обеспечить их прирост и долгосрочную устойчивость.