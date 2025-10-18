В Тульской области сбит беспилотник ВСУ

В ночь на 18 октября в Тульской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он напомнил жителям о правилах безопасности при атаке БПЛА. «На земле остаются обломки. Фрагменты сбитых беспилотников могут содержать взрывчатку», — отметил Миляев, подчеркнув, что запрещено приближаться к обломкам, а тем более не стоит брать их в руки. О подозрительных предметах нужно сообщить по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.