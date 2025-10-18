Логотип РИА URA.RU
Сматерившийся Трамп, опоздавший Зеленский и шутка про мать: главные курьезы со встречи лидеров

Белый дом пошутил про мать на вопрос о встрече Трампа и Путина
18 октября 2025 в 09:25
Трамп по окончании встречи с Зеленским в Белом доме не стал провожать его, а уехал в свою резиденцию

Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским произошло несколько курьезных моментов. Лидер Штатов позволил себе выругаться матом, говоря о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, сидевший напротив Зеленского американский чиновник надел галстук в цветах флага РФ, а пресс-секретарь Белого дома пошутила про мать журналиста, задавшего вопрос о встрече Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Самые яркие курьезы со встречи — в материале URA.RU.

Матерная фраза Трампа, прозвучавшая под конец пресс-конференции

Трамп сматерился, говоря о Мадуро

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Финальным акцентом совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского стала нецензурная реплика, произнесенная американским лидером. Он выразился матом, отвечая на вопрос журналиста о позиции Мадуро, готового предложить США все ресурсы Венесуэлы для урегулирования международных конфликтов. «Он не хочет связываться с США» («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп на вопрос.

Галстук главы Пентагона в цветах триколора

Глава Пентагона Пит Хегсет на переговорах появился в галстуке в цветах российского триколора. На аксессуаре были полосы красного, синего и белого цветов, напоминающих флаг России. Пит Хегсет в своем галстуке оказался как раз напротив президента Украины Владимира Зеленского, что подметили зрители, которые следили за трансляцией.

Шутка про мать от пресс-секретаря Белого дома

Глава Пентагона появился на встрече с Зеленским в галстуке цвета российского флага

Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время брифинга в Вашингтоне произошла словесная перепалка, в ходе которой прозвучала шутка про мать. Пошутила так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на вопрос журналиста, который спросил, кто выбрал Будапешт местом возможной встречи президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Левит ответила журналисту, который не раз критиковал политику действующей администрации: «Твоя мама».

Опоздавший Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился опоздать на встречу с президентом США Дональдом Трампом почти на полчаса. Более того, он нарушил деловой дресс-код, представ перед американскими представителями без галстука.

Президент Украины без почетных проводов покинул Белый дом

Закрытая часть беседы Зеленского с Трампом закончилась без общения с журналистами. Президент США не стал провожать его до машины. Таким образом, американский лидер тоже решил пренебречь формальностью, характерной для всех официальных встреч. Зеленский покинул Белый дом в сопровождении главы протокольной службы администрации Моники Кроули.

