В мире

Азия

WSJ: Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных

18 октября 2025 в 08:53
Си Цзиньпин уволил одного из самых влиятельных генералов КНР

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин отстранил от должностей девять высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минобороны Китая.

«Военные отправлены в отставку в рамках очередной кампании по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил Китая. В том числе был уволен один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун», — говорится в материале. Последнего обвиняют в серьезных дисциплинарных нарушениях и злоупотреблении служебным положением.

В августе появились сообщения о том, что Си Цзиньпин инициировал масштабные кадровые перестановки в рядах военного руководства, ставшие самыми значительными со времен первого председателя КНР Мао Цзэдуна. Глава КНР отправил в отставку около 20% генералов, ранее назначенных им лично, передает Общественная Служба Новостей

Также Министерство обороны проинформировало о привлечении к следствию еще восьми генералов. В их числе — экс-руководитель политического отдела Центрального военного совета, бывшие командующие стратегическими ракетными войсками и военизированной полицией, а также прежние политические комиссары армии и военно-морского флота.

