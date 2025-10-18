WSJ: Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных

Си Цзиньпин уволил одного из самых влиятельных генералов КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин отстранил от должностей девять высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минобороны Китая.

«Военные отправлены в отставку в рамках очередной кампании по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил Китая. В том числе был уволен один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун», — говорится в материале. Последнего обвиняют в серьезных дисциплинарных нарушениях и злоупотреблении служебным положением.

В августе появились сообщения о том, что Си Цзиньпин инициировал масштабные кадровые перестановки в рядах военного руководства, ставшие самыми значительными со времен первого председателя КНР Мао Цзэдуна. Глава КНР отправил в отставку около 20% генералов, ранее назначенных им лично, передает Общественная Служба Новостей.

