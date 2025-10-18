WSJ: Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных
Си Цзиньпин уволил одного из самых влиятельных генералов КНР
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Председатель КНР Си Цзиньпин отстранил от должностей девять высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минобороны Китая.
«Военные отправлены в отставку в рамках очередной кампании по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил Китая. В том числе был уволен один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун», — говорится в материале. Последнего обвиняют в серьезных дисциплинарных нарушениях и злоупотреблении служебным положением.
В августе появились сообщения о том, что Си Цзиньпин инициировал масштабные кадровые перестановки в рядах военного руководства, ставшие самыми значительными со времен первого председателя КНР Мао Цзэдуна. Глава КНР отправил в отставку около 20% генералов, ранее назначенных им лично, передает Общественная Служба Новостей.
Также Министерство обороны проинформировало о привлечении к следствию еще восьми генералов. В их числе — экс-руководитель политического отдела Центрального военного совета, бывшие командующие стратегическими ракетными войсками и военизированной полицией, а также прежние политические комиссары армии и военно-морского флота.
