Захарова отреагировала на ситуацию с американскими визами для россиян

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения в отношении российских работников организации, которые допускаются в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала, что страдают в первую очередь работники Минобороны, назначенные Генсеком ООН в подразделения организации. По ее словам, они ждут визы США по нескольку месяцев, иногда срок рассмотрения документов растягивается на год.
«Уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию», — приводит слова Захаровой RT. По ее мнению, затягивая с выдачей виз, американские чиновники используют свой «административный ресурс» для того, чтобы потеснить россиян с заинтересовавших их постов или же продвижения на должности американских военнослужащих.
Захарова заявила, что все это происходит при явном попустительстве генсека ООН Гутерреша. «[Он] фактически игнорирует нарушение Соединёнными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», — пишет представитель российского МИД.
Между тем президент США Дональд Трамп назвал «искусственной проблемой» отказ в выдаче виз российской делегации ООН, напоминает телеканал 360. Американский лидер заявил, что не знал о проблеме, и пообещал исправить ситуацию.