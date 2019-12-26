25 декабря 2019

Захарова отреагировала на ситуацию с американскими визами для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова объяснила, почему американские дипломаты не хотят выдавать визы россиянамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения в отношении российских работников организации, которые допускаются в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала, что страдают в первую очередь работники Минобороны, назначенные Генсеком ООН в подразделения организации. По ее словам, они ждут визы США по нескольку месяцев, иногда срок рассмотрения документов растягивается на год.

«Уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию», — приводит слова Захаровой RT. По ее мнению, затягивая с выдачей виз, американские чиновники используют свой «административный ресурс» для того, чтобы потеснить россиян с заинтересовавших их постов или же продвижения на должности американских военнослужащих.

Захарова заявила, что все это происходит при явном попустительстве генсека ООН Гутерреша. «[Он] фактически игнорирует нарушение Соединёнными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», — пишет представитель российского МИД.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал «искусственной проблемой» отказ в выдаче виз российской делегации ООН, напоминает телеканал 360. Американский лидер заявил, что не знал о проблеме, и пообещал исправить ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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