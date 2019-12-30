Зарплаты российских депутатов предложили уменьшить до средних по стране

В России в качестве подарка гражданам к Новому году предложили снизить зарплату депутатов до средней по стране. Предложение озвучил первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.
«Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — приводит его слова «Ридус». Нилов выступил с предложением снижения зарплат депутатов после того, как его коллега из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить чиновникам публиковать в интернете фотографии с праздничных застолий.
По данным Росстата средняя зарплата по стране составляет 47,7 тысяч рублей, передает RT. В это же время средняя заработная плата депутата достигает 384 тысяч рублей в месяц, что почти в восемь раз выше.