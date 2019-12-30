Зарплаты российских депутатов предложили уменьшить до средних по стране

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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, правительство свердловской области, министры СО, кабинет министров, депутаты
Средняя заработная плата депутата достигает 384 тысяч рублей в месяцФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России в качестве подарка гражданам к Новому году предложили снизить зарплату депутатов до средней по стране. Предложение озвучил первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — приводит его слова «Ридус». Нилов выступил с предложением снижения зарплат депутатов после того, как его коллега из Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить чиновникам публиковать в интернете фотографии с праздничных застолий.

По данным Росстата средняя зарплата по стране составляет 47,7 тысяч рублей, передает RT. В это же время средняя заработная плата депутата достигает 384 тысяч рублей в месяц, что почти в восемь раз выше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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