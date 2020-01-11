Россиянин устроил ДТП на самокате в Лондоне, находясь в состоянии алкогольного опьянения (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лондоне на 3,9 тысяч долларов оштрафовали 28-летнего россиянина, который совершил ДТП на самокате в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, молодой человек лишен водительских прав сроком на 16 месяцев.

31 мая 2019 года житель Москвы во время прогулки по Лондону на самокате умудрился наехать на мопед. Водитель и пассажир транспортного средства получили травмы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Manchester Evening News.

Во время задержания в крови россиянина полицейские обнаружили 134 мг алкоголя в 100 мл крови, при установленной законом норме в 80 мг. Суд принял решение лишить гражданина РФ прав, а также назначить большой штраф.

В правительстве России ранее задумались о разработке правил дорожного движения для владельцев самокатов, моноколес, сигвеев, гироскутеров, скейтов, роликовых коньков и традиционных самокатов, напоминает Nation News. Предполагается, что нарушителей правил будут наказывать, но как именно, пока неизвестно.