Рабочая группа раскрыла, как изменится глава Конституции «Федеративное устройство»

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Выборы президента РФ в Перми, конституция российской федерации
Поправки внесут в главу «Федеративное устройство»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Изменение конституции РФ в 2020 году

Поправки о приоритете Конституции РФ над международными договорами внесут в главу 3 основного закона — «Федеративное устройство». Об этом говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

«В целях закрепления приоритета Конституции РФ предложено внести поправки в статью 79 Конституции РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление. Уточняется, что необходимость сохранения правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права, подтвердила рабочая группа. Это потребовало выверенного подхода к разработке норм, которые усиливают приоритет Конституции на территории России. Также рабочая группа предложила внести пункты об исполнении социальных обязательств государства в статьи 75 и 114 основного закона.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в основной закон РФ. По словам российского лидера, поправки в Конституцию связаны с повышением роли гражданского общества и политических партий. Как заявил сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников, поправки в Конституцию РФ не затронут первую и вторую главу, передает «Национальная служба новостей».

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