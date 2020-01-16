Путин объяснил уральскому политику, как будет работать над опросом по изменению Конституции

Татьяна Мерзлякова спросила Владимира Путина о принципе проведения опроса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Президент Владимир Путин на установочном заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию заявил, что они не затрагивают фундамента основного закона. Об этом «URA.RU» рассказала один из участников группы, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Я задала вопрос о том, как Президент видит форму всенародного голосования, он ответил, что будет вместе с членами рабочей группы искать эти формы, вырабатывать их, для этого есть время. Я буду работать и над тем, как сделать эту форму голосования такой, чтобы люди смогли обязательно выразить свое мнение», — подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Свердловский омбудсмен уточнила, что говоря об опросе с Владимиром Путиным, не приводила в пример опрос по выбору места для строительства храма в Екатеринбурге, который прошел в сентябре 2019 года.

Президент в ходе встречи отметил, что перед рабочей группой поставлена задача организовать работу не только над предложениями из послания, но и теми, что поступят на рассмотрение группе, уточнила Мерзлякова.

На установочном заседании в государственной резиденции в Ново-Огарево был также определен порядок работы группы и выступили ранее назначенные сопредседателями рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.