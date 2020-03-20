В России начнут платить пособия семьям с детьми до семи лет

Семьям с детьми от трех до семи лет будут выплачивать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка в регионе. Приказ подписал президент России Владимир Путин.
«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Отмечается, что помощь от государства будет предоставляться семьям, в которых размер дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Ранее Путин призвал сделать максимально необременительной процедуру получения социальных пособий для семей с детьми от трех до семи лет, передает RT. Он отметил, что уже готовится указ, регулирующий процесс выплат.
В начале марта президент подписал закон о расширении программы маткапитала, который ранее анонсировал в послании к Федеральному Собранию. Начиная с января 2020 года при рождении или усыновлении первого ребенка, семьи смогут рассчитывать на выплату в размере 466 тысяч 617 рублей.