Министерство иностранных дел РФ считает, что Европейский союз пытается затянуть переговоры по мирному плану, предлагая новые варианты документа. Европейские страны сознательно отсрочивают процесс, чтобы избежать конкретных соглашений. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Европа не добивается никакого мира. Европейцы явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников «Известиям».

Вместе с тем ЕС активно ищет средства для поддержки Киева. Страны‑члены близки к решению о замороженных российских активах, которые могут быть использованы квалифицированным большинством. В МИД РФ подчеркивают, что такие действия вызовут серьезные последствия для государств, а также для юридических и физических лиц.

Параллельно растет разрыв между США и Европой: американская администрация давит на Киев принять американскую версию мирного соглашения, тогда как Европа отвергает территориальные уступки и готовит собственную версию документа. Президент США Дональд Трамп надеется, что сделка будет согласована к Рождеству.