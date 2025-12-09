Долина в суде заявила, что проживала по большей части в спорной квартире

Долина в суде прокомментировала статус своей спорной квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Лариса Долина в судебных заседаниях заявляла, что квартира в центре Москвы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была основным местом жительства для нее и ее семьи. Об этом говорится в официальных судебных документах, с содержанием которых ознакомились СМИ. Материалы приобщены к делу, которое 16 декабря рассмотрит Верховный суд России по жалобе стороны покупателя спорной недвижимости.

«В обоснование требований… [Долина] ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи», — сказано в документах. Слова приводит РИА Новости.

Из материалов следует, что Долина настаивала: она согласилась на сделку купли-продажи под влиянием обмана и полагала, что участвует в «операции» правоохранительных органов по выявлению и задержанию преступников. В иске она утверждала, что покупатель квартиры Полина Лурье, по ее мнению, не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки и проигнорировала обстоятельства, которые, как указала певица, указывали на искажение ее действительной воли.

