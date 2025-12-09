Слишком выгодные новогодние вклады бывают связаны с риском

К Новому году банки стараются привлечь новых клиентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские банки в декабре начали массово повышать ставки по вкладам, однако самые «щедрые» предложения могут скрывать повышенные риски для клиентов. Об этом сообщил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин. По его словам, к концу года кредитные организации традиционно активнее привлекают средства населения и бизнеса, а нестандартно высокие проценты по депозитам требуют от вкладчиков особого внимания к условиям договоров.

Елин пояснил, что спрос на деньги у банков в конце года связан с необходимостью быстро нарастить ликвидность, в том числе на коротких сроках. При этом он подчеркнул, что серьезный разрыв между ставками по вкладам и уровнем ключевой ставки Банка России в большинстве случаев означает не классический депозит, а усложненный финансовый продукт. «При этом банки ориентируются, прежде всего, на ту ключевую ставку, которую мы видим сегодня. Исходя их ее уровня, они выстраивают конкурентную борьбу за клиента. Все, что выше — разовые маркетинговые предложения на небольшой срок», — констатирует эксперт агентству «Прайм».

По оценке специалиста, типичная дополнительная выгода по новогодним акциям составляет 0,5–1 процентного пункта к базовым условиям по вкладам. Если банк обещает доходность значительно выше этого диапазона и заметно выше ключевой ставки, клиенту, как правило, предлагают комбинированный продукт. В него могут входить инструменты фондового рынка, инвестиционное страхование жизни или другие продукты, где результат зависит от динамики ценных бумаг и не гарантирован.

