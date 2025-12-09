В Судане разбился Ил-76, весь экипаж погиб

В Африке разбился военный самолет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Судане при посадке потерпел крушение военный транспортный самолет Ил-76, весь экипаж погиб. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на двух представителей вооруженных сил.

«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе „Осман Дигна“ в городе у Красного моря Порт-Судан. Это случилось после того, как у него произошла техническая неисправность», — заявил агентству военный источник.

Второй военный источник подтвердил, что в результате аварии никто из членов экипажа не выжил. Агентство Франс Пресс не уточняет точное число погибших и не приводит дополнительных подробностей инцидента.

