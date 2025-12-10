Окончание конфликта между Россией и Украиной укрепит имидж Трампа как глобального миротворца. Это станет финальным сигналом для европейских стран, что значительная часть давних и наиболее преданных союзников США фактически оказалась предоставлена собственным силам.

«Завершение конфликта... не только укрепит репутацию Трампа как мирового миротворца, но и послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — сообщает Politico. Усилия президента США по достижению прекращения конфликта также во многом продиктованы его личной нетерпеливостью.