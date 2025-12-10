Politico: завершение конфликта на Украине укрепит личную власть Трампа
Завершение конфликта на Украине укрепит репутацию Трампа как «мирового миротворца»
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Окончание конфликта между Россией и Украиной укрепит имидж Трампа как глобального миротворца. Это станет финальным сигналом для европейских стран, что значительная часть давних и наиболее преданных союзников США фактически оказалась предоставлена собственным силам.
«Завершение конфликта... не только укрепит репутацию Трампа как мирового миротворца, но и послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — сообщает Politico. Усилия президента США по достижению прекращения конфликта также во многом продиктованы его личной нетерпеливостью.
По мнению Трампа, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры европейских стран тормозят установление мирного урегулирования. Это также влияет на развитие долгосрочного экономического взаимодействия между США и Россией.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.