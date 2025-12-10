Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Politico: завершение конфликта на Украине укрепит личную власть Трампа

10 декабря 2025 в 05:08
Завершение конфликта на Украине укрепит репутацию Трампа как «мирового миротворца»

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Окончание конфликта между Россией и Украиной укрепит имидж Трампа как глобального миротворца. Это станет финальным сигналом для европейских стран, что значительная часть давних и наиболее преданных союзников США фактически оказалась предоставлена собственным силам.

«Завершение конфликта... не только укрепит репутацию Трампа как мирового миротворца, но и послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — сообщает Politico. Усилия президента США по достижению прекращения конфликта также во многом продиктованы его личной нетерпеливостью.

По мнению Трампа, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры европейских стран тормозят установление мирного урегулирования. Это также влияет на развитие долгосрочного экономического взаимодействия между США и Россией.

