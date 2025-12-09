Юрист Кудряшов: лишить Пугачеву звания народной артистки крайне сложно

По словам юриста, чтобы лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки нужны веские основания Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки вполне возможно, но это процедура сложная, так как указ должен подписать президент РФ. О трудностях с принятием соответствующего решения рассказал юрист Александр Кудряшов.

«Звание [народного артиста] присваивается (как и в случае с Пугачевой — прим. URA.RU) указом президента России. Соответственно, лишить его тоже может только президент. Оформляется это указом», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

По словам Кудряшова, в российском законодательстве отсутствует детально расписанный регламент о лишении почетных званий. Но на практике, по аналогии с порядком, действующим в отношении иных государственных наград, звания могут лишить в следующих случаях: при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; за действия, наносящие ущерб авторитету России, ее государственным интересам и дискредитирующие систему государственных наград; а также при обнаружении недостоверных сведений, которые стали основанием для присвоения звания (случаи подлога или обмана). Основанием обычно служит решение суда или материалы компетентных государственных структур, подчеркнул эксперт.

Автором петиции о лишении Пугачевой звания народной артистки выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его мнению, певица умышленно наносит ущерб российскому обществу и получает вознаграждение за свои публичные высказывания.