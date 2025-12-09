Депутат Говырин: надбавку к пенсии увеличат нескольким категориям россиян

Рост выплат связан с опасностью труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2026 году членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности четыре раза пересчитают ежемесячные надбавки к пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, корректировки выплат запланированы на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября следующего года.

«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — сказал Говырин РИА Новости. Он подчеркнул, что график пересчета уже определен и будет применяться единообразно для всех получателей такой доплаты.

Депутат напомнил, что указанная надбавка установлена за труд во вредных, опасных, напряженных и тяжелых условиях. Эти категории работников традиционно относятся к особому перечню профессий, для которых государство фиксирует дополнительные социальные гарантии. По словам Говырина, размер ежемесячной доплаты у каждого получателя индивидуален: он зависит от среднемесячного заработка за период работы в особых условиях и от продолжительности стажа, дающего право на такую надбавку.

