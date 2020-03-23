22 марта 2020

Россияне назвали качества, за которые уважают коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в коллегах россияне ценят профессионализм и уважение к труду других людейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне больше всего ценят в своих коллегах профессионализм. Такие данные опубликовали эксперты портала «Работа.ру».

В рамках исследования сервис опросил 6,3 тысяч человек, каждый из которых должен был выбрать наиболее и ценные качества коллег по работе. Опрошенные могли выбрать лишь три ответа из предложенных.

«51% респондентов отметили, что для них самое ценное качество у коллег — это профессионализм. 46% выбрали уважение к другим людям и их труду. 43% — готовность помочь в трудных ситуациях», — передает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования. В топ-5 самых ценных качеств также оказались ответственность и заинтересованность в качестве работы, которые набрали 42% и 35% соответственно.

Наименее важным для респондентов оказалась пунктуальность (14%). Помимо этого, для опрошенных не так важны отзывчивость и доброжелательность, за которые проголосовали 30% и 33% участвовавших в опросе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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