Россияне назвали качества, за которые уважают коллег

Больше всего в коллегах россияне ценят профессионализм и уважение к труду других людей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне больше всего ценят в своих коллегах профессионализм. Такие данные опубликовали эксперты портала «Работа.ру».

В рамках исследования сервис опросил 6,3 тысяч человек, каждый из которых должен был выбрать наиболее и ценные качества коллег по работе. Опрошенные могли выбрать лишь три ответа из предложенных.

«51% респондентов отметили, что для них самое ценное качество у коллег — это профессионализм. 46% выбрали уважение к другим людям и их труду. 43% — готовность помочь в трудных ситуациях», — передает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования. В топ-5 самых ценных качеств также оказались ответственность и заинтересованность в качестве работы, которые набрали 42% и 35% соответственно.

Наименее важным для респондентов оказалась пунктуальность (14%). Помимо этого, для опрошенных не так важны отзывчивость и доброжелательность, за которые проголосовали 30% и 33% участвовавших в опросе.