Вирусолог: при каком условии в России введут более жесткие меры для борьбы с коронавирусом

То, как изменится ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России после недели выходных, будет зависеть, введут ли в стране более жесткие меры. Об этом URA.RU сообщил вирусолог Тимур Пестерев.

«Все надеются, что, если не будет роста взрывного за эту неделю, меры оставят те же, если будет расти, меры сделают более жесткие», — подчеркнул Пестерев. В России за сутки число заболевших выросло на 228 человек, всего зарегистрировано 1264 случая заражения, семь человек скончалось.

Самой сложной остается ситуация в США — там к 28 марта зарегистрировано 104837 заболевших (за сутки +19 630), 1711 человек умерло (+415). Также продолжается рост инфицированных в Италии 86498 (+5369), там умерло 9134 (+919).

Ранее эксперты сообщали URA.RU, что система эпидконтроля в России работает лучше, чем в европейских странах, однако число заболевших может вырасти из-за массового возвращения туристов из других стран. Чтобы остановить эпидемию в России президент Владимир Путин объявил неделю выходных, закрыты все рестораны и кинотеатры, работают только продуктовые магазины и аптеки.

В России пока число заболевших не такой высокий, как в США и Италии