Умер седьмой россиянин, больной коронавирусом

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Женщина страдала рядом хронических заболеваний (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве от двусторонней пневмонии умерла 69-летняя женщина, зараженная коронавирусом. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы на своем сайте.

«В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Отмечается, что при поступлении в больницу у пациентки была подтверждена двухсторонняя пневмония. Также она страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом. Спасти женщину не удалось, несмотря на проведение всех необходимых врачебных мер, сообщают в столичном депздраве.

Ранее URA.RU писало, что в России скончалось шесть человек с диагнозом коронавирус — четверо в Москве, один в Оренбурге и один в Санкт-Петербурге. Всего в стране диагноз подтвержден у 1 264 человека. В мире вирус выявили 623 398 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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