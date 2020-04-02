01 апреля 2020

«Интерфакс»: правительство России может перейти на удаленную работу вслед за Путиным

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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, совещание, заседание, заседание правительства
Члены кабмина могут перейти на «удаленку»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России может перейти на дистанционную работу вслед за президентом Владимиром Путиным из-за распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Заседание кабинета министров в четверг, вероятно, пройдет в режиме видеоконференции.

«Заседание правительства в четверг впервые может пройти в режиме видеосвязи», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве России.

Официально в правительстве эту информацию не подтвердили и не опровергли.

До этого совещание с членами кабмина в онлайн формате провел глава государства Владимир Путин. Президент находился в своей резиденции в Ново-Огарево, а члены правительства — на своих рабочих местах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение удаленному формату работы из-за коронавируса. Также российский лидер не пожимает руки собеседникам и соблюдает социальную дистанцию. Кроме того, глава государства нашел плюсы в переходе кабмина на «удаленку» — как отметил Путин, благодаря этому на дорогах Москвы уменьшиться количество машин с мигалками, а члены правительства будут экономить время на передвижениях, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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