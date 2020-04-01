Путин перешел на удаленную работу из-за коронавируса

В период распространения коронавируса президент РФ Владимир Путин предпочитает работать дистанционно. Также российский лидер со всеми соблюдает социальную дистанцию и не пожимает руки собеседникам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Сейчас, конечно, все держат социальную дистанцию», — сказал Песков. При этом он уточнил, что в эти дни глава государства предпочитает все делать в режиме онлайн — и технические возможности для этого есть.
Также Песков отметил, что все те, кто был с президентом в больнице в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. По словам представителя Кремля, Путин «не принимает показательных мер — он принимает меры действенные».
На прошлой неделе Владимир Путин посетил московскую городскую клиническую больницу №40, где находятся зараженные коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что у главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус. Как отметил Дмитрий Песков, Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус, и сейчас «все нормально».
По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случая заражения коронавирусом. Большая часть регионов России перешла на режим самоизоляции. Ранее глава государства призвал россиян проявлять максимальную заботу о себе и своих близких, а людей пожилого возраста президент попросил оставаться дома.
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