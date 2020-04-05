Президент США Дональд Трамп вводит войска в американские города из-за эпидемии коронавируса

Пентогон перебросит в несколько штатов США тысячи военных. Об этом заявил на брифинге президент страны Дональд Трамп.
По словам американского лидера, военных и раньше привлекали к гражданским операциям, но не анонсировали этого. «Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей», — приводит заявление Трампа ТАСС.
Только в Нью-Йорк, который по словам Трампа стал эпицентром коронавируса в США, введут более одной тысячи военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса. «Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», — отметил президент США.
Трамп признался, что в ближайшие две недели ожидает большое количество смертей от коронавируса. На данный момент в США выявлено 300 915 зараженных коронавирусом. умерших — 8 162, вылечпвшихся от инфекции 14 459. сообщили в университете Джонса Хопкинса.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса на фоне распространения заболевания в 200 странах мира.