04 апреля 2020

Президент США Дональд Трамп вводит войска в американские города из-за эпидемии коронавируса

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., пожарная машина, нью йорк
За порядком в Нью-Йорке начнут следить военныеФото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пентогон перебросит в несколько штатов США тысячи военных. Об этом заявил на брифинге президент страны Дональд Трамп.

По словам американского лидера, военных и раньше привлекали к гражданским операциям, но не анонсировали этого. «Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей», — приводит заявление Трампа ТАСС.

Только в Нью-Йорк, который по словам Трампа стал эпицентром коронавируса в США, введут более одной тысячи военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса. «Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», — отметил президент США.

Трамп признался, что в ближайшие две недели ожидает большое количество смертей от коронавируса. На данный момент в США выявлено 300 915 зараженных коронавирусом. умерших — 8 162, вылечпвшихся от инфекции 14 459. сообщили в университете Джонса Хопкинса.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса на фоне распространения заболевания в 200 странах мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
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