На Украине начали продавать шоколад с настоящими личинками

Стоит шоколад с личинками 49 гривен (чуть больше одного доллара) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В магазинах Киева и Львова начали продавать шоколадные батончики с начинкой из настоящих личинок. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«Шоколад с личинками появился в продаже в украинских магазинах Такие сладости имеют и соответствующее название — „Жуколад“», — рассказало издание.

Его цена составляет 49 гривен (более одного доллара США). Авторы считают, что подобный «вау-продукт» должен не только вызывать положительные эмоции, но и немного озадачивать потребителей.

Продолжение после рекламы