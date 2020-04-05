Российские военкоматы перевели на удаленную работу

Сотрудники военкоматов уточняют нужные учетные данные только по телефону
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России военкоматы перевели на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы», — приводит слова представителя ведомства ТАСС. Отмечается, что сотрудники военкоматов уточняют нужные учетные данные только по телефону.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв пройдет в положенные сроки, несмотря на коронавирус. Однако новобранцев на две недели изолируют от остальных, передает «
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