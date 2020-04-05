Российские военкоматы перевели на удаленную работу

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр
Сотрудники военкоматов уточняют нужные учетные данные только по телефонуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России военкоматы перевели на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы», — приводит слова представителя ведомства ТАСС. Отмечается, что сотрудники военкоматов уточняют нужные учетные данные только по телефону.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв пройдет в положенные сроки, несмотря на коронавирус. Однако новобранцев на две недели изолируют от остальных, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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