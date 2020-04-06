05 апреля 2020

Коронавирус заставил партии изменить подход к работе. Предвыборные агитации уйдут в онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
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Одни переходят на работу онлайн, другие намерены запустить мобильное приложение и онлайн-платформу для предвыборных агитацийФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса российские политические партии пересматривают привычные форматы своей работы. Одни переходят на работу онлайн, другие намерены запустить мобильное приложение и онлайн-платформу для предвыборных агитаций.

«Мы готовим онлайн-форму для работы со сторонниками и избирателями. Планируем максимально использовать новые бесконтактные способы агитации, поскольку ситуация с распространением коронавируса является очень серьезной», — цитируют «Известия» сооснователя партии «Новые люди» Александра Даванкова. Он считает, что коронавирус ускорил неизбежный процесс цифровизации и отказа от традиционных методов агитации.

Руководитель научно-технического управления «Партии прямой демократии» Олег Артамонов заявил о том, что в ближайшее время запустит онлайн-платформу для дискуссий по политическим темам. Он уверяет, что это будет нетрадиционная платформа.

Но не все считают необходимым создавать специальные платформы для взаимодействия с россиянами. Многие хотят сделать упор на работе в социальных сетях. В партии «Зеленая альтернатива» объяснили, что акцентируют внимание на существующие онлайн-площадки соцсетей, YouTube и TikTok. Пресс-секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков также заявил о том, что большая часть работы будет связана с соцсетями и электронными СМИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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