Из-за эпидемии коронавируса российские политические партии пересматривают привычные форматы своей работы. Одни переходят на работу онлайн, другие намерены запустить мобильное приложение и онлайн-платформу для предвыборных агитаций.
«Мы готовим онлайн-форму для работы со сторонниками и избирателями. Планируем максимально использовать новые бесконтактные способы агитации, поскольку ситуация с распространением коронавируса является очень серьезной», — цитируют «Известия» сооснователя партии «Новые люди» Александра Даванкова. Он считает, что коронавирус ускорил неизбежный процесс цифровизации и отказа от традиционных методов агитации.
Руководитель научно-технического управления «Партии прямой демократии» Олег Артамонов заявил о том, что в ближайшее время запустит онлайн-платформу для дискуссий по политическим темам. Он уверяет, что это будет нетрадиционная платформа.
Но не все считают необходимым создавать специальные платформы для взаимодействия с россиянами. Многие хотят сделать упор на работе в социальных сетях. В партии «Зеленая альтернатива» объяснили, что акцентируют внимание на существующие онлайн-площадки соцсетей, YouTube и TikTok. Пресс-секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков также заявил о том, что большая часть работы будет связана с соцсетями и электронными СМИ.