В Роспотребнадзоре назвали цену домашнего теста на коронавирус

Стоимость анализа на выявление инфекции составит 1250 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Домашний тест на определение наличия коронавируса обойдется россиянам в 1250 рублей без учета расходов на выезд сотрудников Роспотребнадзора на место. Об этом сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Тестирование россиян на дому начнется с понедельника. Для сдачи анализа не потребуется назначение врача. «Стоимость 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала», — приводит цитату Тивановой РИА «Новости». Отмечается, что стоимость выезда сотрудников организации будет зависеть от места нахождения пациента.

При этом специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора не будут самостоятельно проводить тест. Они объяснят человеку, как взять мазок самостоятельно, а затем увезут его на исследование. Тест-система позволяет выявлять COVID-19 даже на ранних стадиях и у людей без ярко выраженных симптомов.

До этого в Роспотребнадзоре заявляли, что пока что услуга доступна только для жителей Москвы и Московской области, однако сейчас идет работа по обеспечению жителей всех регионов возможностью пройти тест.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Национальной службой новостей» заявлял, что тесты на коронавирус на дому будут пользоваться большой популярностью, если будут бесплатными. Кроме того, стало известно, что ситуация с коронавирусом в Москве стала развиваться по новому сценарию. Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, до этого большинство пациентов заражались COVID-19 еще за границей, а теперь большая часть новых пациентов, это те люди, которые не выезжали за рубеж, пишет «Утро.ру».