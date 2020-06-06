В ХМАО растет число пациентов с коронавирусом

В ХМАО пока не снимают карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 127 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в Югре 127 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении. Всего в регионе уже 3 231 зараженный коронавирусом.

В России на 6 июня уже 458 689 человек с коронавирусом. Вылечились 221 388 человек, умерли — 5 725. В некоторых российских регионах начинают ослаблять ограничения, однако в ХМАО коэффициент распространения инфекции не позволяет снять карантин.