05 июня 2020
04 июня 2020

В ХМАО растет число пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО пока не снимают карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 127 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в Югре 127 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении. Всего в регионе уже 3 231 зараженный коронавирусом.

В России на 6 июня уже 458 689 человек с коронавирусом. Вылечились 221 388 человек, умерли — 5 725. В некоторых российских регионах начинают ослаблять ограничения, однако в ХМАО коэффициент распространения инфекции не позволяет снять карантин.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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